Винисиус выложил провокационный пост после победы над «Бенфикой»

Вингер «Реала» Винисиус опубликовал фотографии празднования своего гола в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).
«Увидимся на «Бернабеу»!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист на своей странице в соцсети.
- Бразилец забил гол на 50-й минуте и станцевал с угловым флагом между ног во время празднования.
- Матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
Источник: «Бомбардир»