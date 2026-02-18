Введите ваш ник на сайте
Винисиус выложил провокационный пост после победы над «Бенфикой»

18 февраля, 11:32
1

Вингер «Реала» Винисиус опубликовал фотографии празднования своего гола в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«Увидимся на «Бернабеу»!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист на своей странице в соцсети.

  • Бразилец забил гол на 50-й минуте и станцевал с угловым флагом между ног во время празднования.
  • Матч останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Лига чемпионов Реал Бенфика Винисиус
