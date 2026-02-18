Винисиус выложил провокационный пост после победы над «Бенфикой»

Вингер «Реала» Винисиус опубликовал фотографии празднования своего гола в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«Увидимся на «Бернабеу»!!!!! 🤍🕺🏾», – написал футболист на своей странице в соцсети.