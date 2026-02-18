Луис Энрике высказался о двух пропущенных голах Сафонова в матче ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после матча с «Монако».

Парижская команда победила в стыковом матче Лиги чемпионов со счетом 3:2, уступая в первом тайме 0:2.

Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Уникальный матч. Первая же атака «Монако» завершилась голом. Второй момент, когда они проходят наш прессинг, – они забивают второй гол. В таких ситуациях легко потерять уверенность, как индивидуальную, так и коллективную. Мы преодолели этот момент.

Настрой команды был потрясающим. Было очень сложно», – сказал Энрике.