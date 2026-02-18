Комментарий Винисиуса после расистского скандала в матче «Бенфика» – «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на скандал в гостевом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«Расисты – это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязан их наказывать.

В том, что произошло сегодня, нет ничего нового ни в моей жизни, ни в жизни моей команды. Я получил желтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы.

Мне не нравится появляться [в соцсетях] в подобных ситуациях, особенно после важной победы и когда заголовки должны быть о «Реале», но это необходимо», – написал Винисиус на своей странице в соцсети.