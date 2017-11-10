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Джикия: «Жил с Миранчуками, с которыми вместе ели «Роллтон»

10 ноября 2017, 11:44
19

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем полном взаимопонимании с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Он также не скрывает, что общается со всеми игроками команды, вне зависимости от клубной принадлежности.

– Сложилось впечатление, что вы в команде у Черчесова почувствовали себя прекрасно с первого же дня.

– То, как ведет себя Станислав Саламович, мне близко. Он очень четко говорит, что и как надо сделать, и я стараюсь это выполнять. Нет никакого недопонимания. Наверное, поэтому и сложились такие взаимоотношения. И в коллективе чувствую себя отлично. Меня еще с первого раза, когда пригласили из «Амкара», все ребята приняли по-хозяйски. Всем огромное спасибо!

– Кто, что называется, держит раздевалку?

– Здесь все чувствуют себя в своей тарелке. Атмосфера и коллектив в сборной сейчас очень хорошие. Нет группировок, у всех отличные отношения друг с другом. Мне кажется, это важнее, чем если бы все слушали кого-то одного. Хотя, конечно, есть старшие ребята, которые больше видели, больше знают. Сейчас очень не хватает того же Александра Самедова. А так ему всегда есть что сказать и чему научить молодых ребят. И с капитаном Игорем Акинфеевым быстро нашли общий язык – и на поле, и за его пределами.

– С кем из других клубов больше всех в сборной общаетесь?

– Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чем поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками, в Москве часто видимся, можем перекусить вместе.

– Еще с локомотивских времен?

– Да, мы с ними еще на базе жили и «Ролтон» ели вместе. Есть что вспомнить. Они тоже через многое прошли. Большие молодцы! Рад, что они стали очень сильными футболистами. Я говорил Антону, что он сделал правильный выбор, когда поехал в Эстонию играть и набираться опыта. Вернулся – и стал основным игроком в «Локомотиве». Надо отдать должное Юрию Семину, что он доверяет братьям.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Локомотив Самедов Александр Акинфеев Игорь Джикия Георгий Миранчук Алексей Миранчук Антон Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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O-Z
1510306166
Сейчас роллтон едят в зените
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DeviDjons
1510308767
Ролтон едят в луче-энергии.
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smersh45
1510310517
вот эта семейка представляю
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paracetamol
1510314220
Ролтон? Свинская еда, что, привык уже?
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SpartakSpartakSpartak
1510315998
Все хорошо сказал, без понтов. Вчера может он и ел роллтон, а сегодня играет в основе Спартака и сборной.
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Одинокий волк Маквейд
1510320184
Молодец, Жора.
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DOCTOR PENALTY
1510327067
***Читал про Александра Чивадзе. Тоже грузин, очень крутой центральный защитник. Ориентир для Жоры.
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Юрэс
1510327974
ЕЛИ ролтон ---- как ПОД......КА какая-то. Я досих пор его хаваю . ХА ХА ХА! ! !
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Ljungberg9
1510332916
Ролтон только у нас считается едой для нищих. В той же Японии лапша - блюдо очень популярное среди всех слоев населения. Но там и делают ее лучше, чем у нас, да и стоит она дороже.
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_LM_
1510341177
Заголовки у бомбардира, конечно, не "айс".
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