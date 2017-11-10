Джикия: «Жил с Миранчуками, с которыми вместе ели «Роллтон»

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем полном взаимопонимании с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Он также не скрывает, что общается со всеми игроками команды, вне зависимости от клубной принадлежности.

– Сложилось впечатление, что вы в команде у Черчесова почувствовали себя прекрасно с первого же дня.

– То, как ведет себя Станислав Саламович, мне близко. Он очень четко говорит, что и как надо сделать, и я стараюсь это выполнять. Нет никакого недопонимания. Наверное, поэтому и сложились такие взаимоотношения. И в коллективе чувствую себя отлично. Меня еще с первого раза, когда пригласили из «Амкара», все ребята приняли по-хозяйски. Всем огромное спасибо!

– Кто, что называется, держит раздевалку?

– Здесь все чувствуют себя в своей тарелке. Атмосфера и коллектив в сборной сейчас очень хорошие. Нет группировок, у всех отличные отношения друг с другом. Мне кажется, это важнее, чем если бы все слушали кого-то одного. Хотя, конечно, есть старшие ребята, которые больше видели, больше знают. Сейчас очень не хватает того же Александра Самедова. А так ему всегда есть что сказать и чему научить молодых ребят. И с капитаном Игорем Акинфеевым быстро нашли общий язык – и на поле, и за его пределами.

– С кем из других клубов больше всех в сборной общаетесь?

– Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чем поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками, в Москве часто видимся, можем перекусить вместе.

– Еще с локомотивских времен?

– Да, мы с ними еще на базе жили и «Ролтон» ели вместе. Есть что вспомнить. Они тоже через многое прошли. Большие молодцы! Рад, что они стали очень сильными футболистами. Я говорил Антону, что он сделал правильный выбор, когда поехал в Эстонию играть и набираться опыта. Вернулся – и стал основным игроком в «Локомотиве». Надо отдать должное Юрию Семину, что он доверяет братьям.