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    Карякин: «В финал Кубка конфедераций выйдут Россия и Чили»

    Сильнейший на данный момент российский шахматист Сергей Карякин, одним из увлечений которого является футбол, поделился прогнозом на стартующий 17-го июня Кубок конфедераций.

    «Кто выйдет в финал? Пусть это будут Россия и чилийцы, которые выстрелили на Кубке Америки, с которыми мы недавно играли. У них есть яркий очень лидер. Хотя, конечно, Португалия – фаворит. Но поставим на финал Россия – Чили», – определился гроссмейстер.

    Кроме того, Карякин выразил уверенность, что предстоящий сезон РФПЛ вновь выиграет московский «Спартак».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    16.06.2017 19:48
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    Комментарии (5)
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    dyema
    1497632226
    Курил?)))
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    Mozaguin
    1497632911
    Ага! Щас...
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    мароко
    1497639947
    Шутник однако !!!!!!!!!!!!!
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    zra78
    1497646894
    Играй лучше в шахматы молча
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    ologreds
    1694992932
    numo510089
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