«Бомбардиру» требуются новостники

Редакция «Бомбардира» объявляет о наборе сотрудников на вакансию «Редактор новостной ленты».

График работы: 6-7-часовая смена: утро (6:00–12:00 по московскому времени), день (12:00–19:00), вечер (19:00–02:00).

Требования к кандидатам:– Грамотный русский язык, хороший уровень владения английским языком (для работы с иностранными источниками);– Отличное знание футбольной тематики;– Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса.

Резюме с пометкой «Вакансия. Новостник» присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru