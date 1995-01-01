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    «Бомбардиру» требуются новостники

    Редакция «Бомбардира» объявляет о наборе сотрудников на вакансию «Редактор новостной ленты».

    График работы: 6-7-часовая смена: утро (6:00–12:00 по московскому времени), день (12:00–19:00), вечер (19:00–02:00).

    Требования к кандидатам:
    – Грамотный русский язык, хороший уровень владения английским языком (для работы с иностранными источниками);
    – Отличное знание футбольной тематики;
    – Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса.

    Резюме с пометкой «Вакансия. Новостник» присылайте по адресу: jobs@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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