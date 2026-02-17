Введите ваш ник на сайте
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов

Вчера, 21:30

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых быстрых игроков ЛЧ.

В расчет брались только представители клубов, прошедших в плей-офф главного еврокубка.

Рейтинг CIES разделен на несколько блоков, чтобы определить лучших на разных позициях.

Центральные защитники

  1. Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») – 35,8 км/ч;
  2. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 35,11 км/ч;
  3. Эдер Милитао («Реал») – 34,61 км/ч.

Фланговые защитники

  1. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 36,4 км/ч;
  2. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 36,12 км/ч;
  3. Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 35,91 км/ч.

Центральные полузащитники

  1. Арчи Грей («Тоттенхэм») – 34,82 км/ч;
  2. Феликс Нмеча («Боруссия Д») – 34,55 км/ч;
  3. Лукас Бергвалл («Тоттенхэм») – 33,64 км/ч.

Вингеры

  1. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 37,92 км/ч;
  2. Энтони Эланга («Ньюкасл») – 36,65 км/ч;
  3. Карлос Форбс («Брюгге») – 35,93 км/ч.

Форварды

  1. Килиан Мбаппе («Реал») – 35,67 км/ч;
  2. Луа Опенда («Ювентус») – 35,16 км/ч;
  3. Уго Экитике («Ливерпуль») – 34,91 км/ч.

Источник: CIES Footbal Observatory
