Самые быстрые игроки Лиги чемпионов

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых быстрых игроков ЛЧ.
В расчет брались только представители клубов, прошедших в плей-офф главного еврокубка.
Рейтинг CIES разделен на несколько блоков, чтобы определить лучших на разных позициях.
Центральные защитники
- Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») – 35,8 км/ч;
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 35,11 км/ч;
- Эдер Милитао («Реал») – 34,61 км/ч.
Фланговые защитники
- Ашраф Хакими («ПСЖ») – 36,4 км/ч;
- Нуну Мендеш («ПСЖ») – 36,12 км/ч;
- Нико О’Райли («Манчестер Сити») – 35,91 км/ч.
Центральные полузащитники
- Арчи Грей («Тоттенхэм») – 34,82 км/ч;
- Феликс Нмеча («Боруссия Д») – 34,55 км/ч;
- Лукас Бергвалл («Тоттенхэм») – 33,64 км/ч.
Вингеры
- Энтони Гордон («Ньюкасл») – 37,92 км/ч;
- Энтони Эланга («Ньюкасл») – 36,65 км/ч;
- Карлос Форбс («Брюгге») – 35,93 км/ч.
Форварды
- Килиан Мбаппе («Реал») – 35,67 км/ч;
- Луа Опенда («Ювентус») – 35,16 км/ч;
- Уго Экитике («Ливерпуль») – 34,91 км/ч.
Источник: CIES Footbal Observatory