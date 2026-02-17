Самые быстрые игроки Лиги чемпионов

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых быстрых игроков ЛЧ.

В расчет брались только представители клубов, прошедших в плей-офф главного еврокубка.

Рейтинг CIES разделен на несколько блоков, чтобы определить лучших на разных позициях.

Центральные защитники

Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити») – 35,8 км/ч; Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 35,11 км/ч; Эдер Милитао («Реал») – 34,61 км/ч.

Фланговые защитники

Центральные полузащитники

Арчи Грей («Тоттенхэм») – 34,82 км/ч; Феликс Нмеча («Боруссия Д») – 34,55 км/ч; Лукас Бергвалл («Тоттенхэм») – 33,64 км/ч.

Вингеры

Форварды