6 россиян заявлены на матчи плей-офф еврокубков

Сегодня, 13:39

УЕФА обновил списки игроков, заявленных на матчи плей-офф еврокубков, по итогам зимнего трансферного окна.

В матчах решающих стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций смогут принять участие 6 российских футболистов.

Лига чемпионов

Лига Европы

Лига конференций

В стыковых матчах Лиги чемпионов 17-18 и 24-25 февраля «Монако» Головина сыграет с «ПСЖ» Сафонова. «Буде-Глимт» Хайкина встретится с «Интером».

В стыковых матчах Лиги Европы 19 и 26 февраля ПАОК Оздоева сыграет с «Сельтой».

В стыковых матчах Лиги конференций 19 и 26 февраля «Целе» Иосифова встретится с «Дритой».

Алексей Площадный не попал в заявку «Ноа» на общий этап Лиги конференций, но был дозаявлен этой зимой на плей-офф. Армянский клуб в стыковых матчах сыграет с «АЗ Алкмаар».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига Европы ПАОК Монако Буде-Глимт ПСЖ Целе Оздоев Магомед Головин Александр Хайкин Никита Сафонов Матвей Иосифов Никита
