Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа

Сегодня, 18:36
3

Названы главные претенденты на победу в Лиге чемпионов-2025/26.

По версии суперкомпьютера Opta Analyst, турнир выиграет «Арсенал» с вероятностью 29,8%.

Шансы «Баварии» вдвое меньше. «Реал» идет в рейтинге только 12-м. Выше мадридцев «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Спортинг».

  1. «Арсенал» – 29,8%;
  2. «Бавария» – 14,9%;
  3. «Манчестер Сити» – 10,5%;
  4. «Ливерпуль» – 8,9%;
  5. «Челси» – 7,5%;
  6. «Барселона» – 7%;
  7. «ПСЖ» – 5,1%;
  8. «Ньюкасл» – 3,2%;
  9. «Интер» – 2,7%;
  10. «Спортинг» – 2,3%;
  11. «Тоттенхэм» – 2,3%;
  12. «Реал» – 1,9%.

Источник: Opta Analyst
Лига чемпионов Рейтинг Арсенал Бавария Манчестер Сити Ливерпуль Челси Барселона ПСЖ Ньюкасл Интер Спортинг Тоттенхэм Реал
Император Бомжей
1769701644
Шляпа этот компьютер)) Шансы на победу, пусть и теоретические Есть абсолютно у всех команд А он Карабаху, Монако и Буде ставит 0%
Ответить
Mirak92
1769701794
Бубнов гадает и то лучше. Зачем этот шлак сюда тащить?
Ответить
bset
1769704374
Берем команду с первого места. Говорим, что у нее самые большие шансы на победу. Выставляем крупный счет за работу суперкомпьютера. Профит.
Ответить
67
Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»
19:45
1
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
19:30
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
19:19
2
«Фенербахче» озвучил «Зениту» цену на Эн-Несири
18:55
7
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
18:36
3
Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»
18:18
4
ВидеоСоболев показал, как опозорился на гольфе
18:06
3
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»
17:57
9
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:42
1
