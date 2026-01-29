Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа

Названы главные претенденты на победу в Лиге чемпионов-2025/26.

По версии суперкомпьютера Opta Analyst, турнир выиграет «Арсенал» с вероятностью 29,8%.

Шансы «Баварии» вдвое меньше. «Реал» идет в рейтинге только 12-м. Выше мадридцев «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Спортинг».