Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа

Названы главные претенденты на победу в Лиге чемпионов-2025/26.
По версии суперкомпьютера Opta Analyst, турнир выиграет «Арсенал» с вероятностью 29,8%.
Шансы «Баварии» вдвое меньше. «Реал» идет в рейтинге только 12-м. Выше мадридцев «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Спортинг».
- «Арсенал» – 29,8%;
- «Бавария» – 14,9%;
- «Манчестер Сити» – 10,5%;
- «Ливерпуль» – 8,9%;
- «Челси» – 7,5%;
- «Барселона» – 7%;
- «ПСЖ» – 5,1%;
- «Ньюкасл» – 3,2%;
- «Интер» – 2,7%;
- «Спортинг» – 2,3%;
- «Тоттенхэм» – 2,3%;
- «Реал» – 1,9%.
Источник: Opta Analyst