Экс-игрока «Бенфики» оскорбили из-за поддержки Винисиуса

Экс-капитан «Бенфики», бывший защитник сборной Бразилии Луизао подвергся расистским оскорблениям.

Это случилось после того, как он поддержал вингера «Реала» Винисиуса в инциденте с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни, случившимся в матче Лиги чемпионов.

Комментируя эту ситуацию, Луизао заявил: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту».

«Меня оскорбляли в социальных сетях, называли обезьяной, иудой и говорили, что ноги моей больше никогда не будет на стадионе. Футболка «Бенфики» – моя вторая кожа!

Меня это расстраивает, особенно когда мы занимаем позицию в отношении чего-то столь серьезного... Вот почему я считаю Вини героем и образцом для подражания в борьбе с предрассудками, с расизмом. Это причиняет глубокую боль, ты чувствуешь это, но не можешь ничего сделать, не можешь действовать.

Я просто надеюсь, что Европа, которая является образцом для подражания, также станет образцом для подражания в борьбе с расизмом», – сказал Луизао.