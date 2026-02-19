Экс-игрока «Бенфики» оскорбили из-за поддержки Винисиуса

Экс-капитан «Бенфики», бывший защитник сборной Бразилии Луизао подвергся расистским оскорблениям.
Это случилось после того, как он поддержал вингера «Реала» Винисиуса в инциденте с вингером «Бенфики» Джанлукой Престианни, случившимся в матче Лиги чемпионов.
Комментируя эту ситуацию, Луизао заявил: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту».
«Меня оскорбляли в социальных сетях, называли обезьяной, иудой и говорили, что ноги моей больше никогда не будет на стадионе. Футболка «Бенфики» – моя вторая кожа!
Меня это расстраивает, особенно когда мы занимаем позицию в отношении чего-то столь серьезного... Вот почему я считаю Вини героем и образцом для подражания в борьбе с предрассудками, с расизмом. Это причиняет глубокую боль, ты чувствуешь это, но не можешь ничего сделать, не можешь действовать.
Я просто надеюсь, что Европа, которая является образцом для подражания, также станет образцом для подражания в борьбе с расизмом», – сказал Луизао.
- Матч «Бенфика» – «Реал» (0:1) останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях. Игрок лиссабонцев прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
- УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.