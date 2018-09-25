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Луизао
Луизао
Завершил карьеру
13 февраля 1981 (45)
#4 | Защитник
192 см | 87 кг
Бразилия | Португалия
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Публикации
Экс-игрока «Бенфики» оскорбили из-за поддержки Винисиуса
19 февраля
1
Луизао после 15 лет в «Бенфике» завершил карьеру
2018.09.25 20:45
Защитник «Бенфики» Луизао обошел Эйсебио по количеству титулов в составе команды
2017.05.14 01:30
Фото
36-летний Луизао продлил контракт с «Бенфикой»
2017.04.09 14:40
2
Матч с дортмундской «Боруссией» стал для Луизао 500-м за «Бенфику»
2017.02.14 22:59
«Вулверхэмптон» может усилиться капитаном «Бенфики»
2016.08.16 12:39
Перед матчем с «Зенитом» у «Бенфики» остался один центральный защитник
2016.03.07 18:55
3
Луизао не поможет «Бенфике» в противостоянии с «Зенитом»
2016.02.09 18:54
Луизао: «Надеюсь, «Бенфика» сможет выбить «Зенит» из Лиги чемпионов»
2015.12.27 06:54
1
Фото
Луизао успешно перенес операцию
2015.11.23 09:39
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