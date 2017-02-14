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    Матч с дортмундской «Боруссией» стал для Луизао 500-м за «Бенфику»

    Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и дортмундской «Боруссией» стал для капитана «орлов» Луизао 500-м за команду. Игрок, отметивший вчера свое 36-летие, выступает в составе португальского клуба с лета 2003 года. В предыдущих 499-ти встречах он записал на свой счет 45 голов.

    С «Бенфикой» бразилец пять раз становился чемпионом Португалии, дважды завоевывал Кубок и три раза Суперкубок страны.

    В нынешнем сезоне Луизао принял участие в 24-х матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Бенфика»

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    14.02.2017 22:59
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