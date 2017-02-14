Матч с дортмундской «Боруссией» стал для Луизао 500-м за «Бенфику»

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и дортмундской «Боруссией» стал для капитана «орлов» Луизао 500-м за команду. Игрок, отметивший вчера свое 36-летие, выступает в составе португальского клуба с лета 2003 года. В предыдущих 499-ти встречах он записал на свой счет 45 голов.

С «Бенфикой» бразилец пять раз становился чемпионом Португалии, дважды завоевывал Кубок и три раза Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Луизао принял участие в 24-х матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.