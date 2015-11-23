Капитан «Бенфики« Луизао успешно перенес операцию после перелома руки.

"Операция прошла успешно. Это лишь очередное испытание, после которого я буду еще сильнее", – написал Луизао в соцсети.

Стоит отметить, что Луизао получил травму в матче 1/16 финала Кубка Португалии против «Спортинга» (1:2). На восстановление уйдет около двух месяцев, то есть бразилец не сможет сыграть в заключительных матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Астаной» и «Атлетико».