Семин: «Я понимал: уход Хвичи из «Локо» – это потеря больших денег и репутации»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил уход Хвичи Кварацхелии из клуба в 2019 году.

«Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.

Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.

На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

«Я понимал: с его уходом «Локомотив» теряет большие деньги и репутацию в правильном и профессиональном отношении к определeнному игроку. Хотел бы пожелать Хвиче продолжения его карьеры.

На сегодняшний момент она у него на высоком европейском уровне. Он переходит в большую и серьeзную команду. Пожелаю ему, чтобы влился в структуру клуба, чтобы было взаимоотношение с игроками, а старт получился таким же, как в «Наполи». Мне искренне жаль, что он уходит из итальянской команды. В «Наполи» он был идолом после Марадоны», – сказал Сeмин.