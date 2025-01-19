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    • Стало известно о сложностях в переговорах по трансферу Илича в «Спартак»

    Стало известно о сложностях в переговорах по трансферу Илича в «Спартак»

    Переговоры по переходу полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак» складываются тяжело. Если до начала вторых сборов красно-белых не удастся договориться, московский клуб, скорее всего, переключится на другой вариант.

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видить Илича в команде как можно скорее, но быстрому переходу мешают требования «Торино» по трансферу – более 20 миллионов евро и высокие запросы серба по личному контракту. Московский клуб также смущает травматичность Илича.

    Ранее вариант с трансфером Илича был предложен «Зениту», но петербургский клуб отказался от него и будет заниматься поиском полузащитника летом на рынке Латинской Америки.

    • В текущем сезоне Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    19.01.2025 14:17
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1737288424
    Кахигао, ау, ты где? Займись уже трансферами, пока не купили это ненужное чудо.
    Ответить
    Arvlad
    1737288588
    Ну и слава тебе Господи, что "скорее всего, переключится на другой вариант".
    Ответить
    FCSpartakM
    1737292358
    держим кулаки, чтобы сорвалась. 20 млн-это не особо переплата. Но тут за возраст и чемп накидка идет на трансфермаркте
    Ответить
    val69
    1737293239
    Не надо оно нам... Отнеси, Господи...
    Ответить
    Anton01011969
    1737295108
    Не нужен он нам, найдите другого, но лучше!!!
    Ответить
    Alex Flash
    1737300837
    как реально оценивают игрока,который сидит на лавке
    Ответить
    alefreddy
    1737306613
    но и оно к лучшему
    Ответить
    Igr-Rоmanyuta-google
    1737324141
    Вот живой пример работы Станковича .Притащил Абену Теперь этого ...Мутит свои дела ........Я знаю, что на меня посыпится град ругани...Но "Мутный " он делец ..."Мутный,"
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