Стало известно о сложностях в переговорах по трансферу Илича в «Спартак»

Переговоры по переходу полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак» складываются тяжело. Если до начала вторых сборов красно-белых не удастся договориться, московский клуб, скорее всего, переключится на другой вариант.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видить Илича в команде как можно скорее, но быстрому переходу мешают требования «Торино» по трансферу – более 20 миллионов евро и высокие запросы серба по личному контракту. Московский клуб также смущает травматичность Илича.

Ранее вариант с трансфером Илича был предложен «Зениту», но петербургский клуб отказался от него и будет заниматься поиском полузащитника летом на рынке Латинской Америки.