Названа сумма трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

«Ботафого» собирается заплатить за трансфер полузащитника «Зенита» Вендела 15 миллионов евро. Он включает в себя основную выплату в размере 12 миллионов евро, а также 3 миллиона в виде различных бонусов.

Сообщается, что переговоры почти завершены и трансфер будет завершен в ближайшее время.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что Вендел останется в петербургском клубе до лета.