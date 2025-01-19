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    Названа сумма трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

    «Ботафого» собирается заплатить за трансфер полузащитника «Зенита» Вендела 15 миллионов евро. Он включает в себя основную выплату в размере 12 миллионов евро, а также 3 миллиона в виде различных бонусов.

    Сообщается, что переговоры почти завершены и трансфер будет завершен в ближайшее время.

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что Вендел останется в петербургском клубе до лета.

    • 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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    Источник: Fogão do Meu Coração

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    19.01.2025 14:35
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    Комментарии (17)
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    Спартачище
    1737286637
    А кто у болотного посмешища будет в центре играть? соболек?
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    Цугундeр
    1737286842
    Чемодан . Не то что без ручки, а просто перевязанный шпагатом..) Отправляйте хоть каким-то наложенным платежом. Толку уже не будет.(
    Ответить
    fakeid
    1737287009
    летом пусть покупают. или сейчас - но оставят у нас в аренде.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737287173
    Надо сделать ставку на Дельфина, он должен начать забивать, иначе ещё одного бразильца газпром купит
    Ответить
    slavа0508
    1737289142
    Бизнес болотных . купили за 30 . продали за 12 ...наварились однако ...
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    andr45
    1737290442
    СПРАВОЧНО: «За 23-летнего хавбека [ВЕНДЕЛА]«Спортинг» получил 20,3 млн евро.Еще 4 млн евро в виде бонусов.»
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    raritet
    1737292002
    Сейчас начнётся самое интересное. Соболев, над которым мы все стебаемся, начнёт штамповать голы , а новокупленный бразила не забьёт ни одного.
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    ziborock
    1737292796
    А это тот Вендел?! Его же продажу болельщики Зенита пророчили за 50-100!
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    Спартачище
    1737298437
    у газпрома благодаря его рук-лям только одна цель - кормить всяких угольков на народные деньги Развитие футбола в стране газпром не интересует Когда-нибудь мюллер и вся болотная шваль за все ответят
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    Интерес
    1737310392
    Да-а-а,вот это "венчурный бизнес",чисто по-чубайсовски.
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