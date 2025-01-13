Хавбек «Пари НН» сказал, есть ли у Юрана необходимый уровень для работы в «Спортинге»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга считает, что бывший тренер нижегородцев Сергей Юран справился бы с работой в «Спортинге».
– С Юраном на связи?
– Конечно. Я писал ему, мы разговаривали и поздравляли друг друга с Новым годом. Удивлен, что он до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают.
– Видели слухи про его назначение в «Спортинг»?
– Да! Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге» он бы точно справился.
- В конце октября прошлого года Юран говорил о том, что готов возглавить «Спортинг».
- Во время игровой карьеры он провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы Юран пять раз возглавлял иностранные клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
- После ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» главным тренером «Спортинга» стал Руй Боржес.