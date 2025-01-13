Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Хавбек «Пари НН» сказал, есть ли у Юрана необходимый уровень для работы в «Спортинге»

    Хавбек «Пари НН» сказал, есть ли у Юрана необходимый уровень для работы в «Спортинге»

    Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга считает, что бывший тренер нижегородцев Сергей Юран справился бы с работой в «Спортинге».

    – С Юраном на связи?

    – Конечно. Я писал ему, мы разговаривали и поздравляли друг друга с Новым годом. Удивлен, что он до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают.

    – Видели слухи про его назначение в «Спортинг»?

    – Да! Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге» он бы точно справился.

    • В конце октября прошлого года Юран говорил о том, что готов возглавить «Спортинг».
    • Во время игровой карьеры он провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы Юран пять раз возглавлял иностранные клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
    • После ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» главным тренером «Спортинга» стал Руй Боржес.

    Новости по теме
    Юран – Абаскалю: «Нужно признать, что ты слабый тренер» 7
    Юран отреагировал на уход Виллиана Жозе из «Спартака» 7
    Юран заявил о неуважении клубов РПЛ к российским тренерам 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1736777351
    В Спортинг вряд ли а уж если будут предложения из ближнего зарубежья то Майгу наверняка возьмет с собой.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 