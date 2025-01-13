Хавбек «Пари НН» сказал, есть ли у Юрана необходимый уровень для работы в «Спортинге»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга считает, что бывший тренер нижегородцев Сергей Юран справился бы с работой в «Спортинге».

– С Юраном на связи?

– Конечно. Я писал ему, мы разговаривали и поздравляли друг друга с Новым годом. Удивлен, что он до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают.

– Видели слухи про его назначение в «Спортинг»?

– Да! Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге» он бы точно справился.