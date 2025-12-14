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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Мамаду Майга
€ 700 тыс
Мамаду Майга
Нижний Новгород
10 февраля 1995 (31)
#8 | Полузащитник
Мали
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Трансферы
Майга ответил, в чем Нижний Новгород лучше Парижа
15 января
1
Капитаном «Пари НН» заинтересовались клубы из Китая
8 января
В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову
2025.12.14 14:55
1
В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом»
2025.08.15 13:25
1
Майга стал капитаном «Пари НН» – за это Мамаду подвергся расисткой атаке
2025.07.20 09:07
Малиец из «Пари НН» хочет играть за сборную России
2025.01.20 23:02
Хавбек «Пари НН» сказал, есть ли у Юрана необходимый уровень для работы в «Спортинге»
2025.01.13 11:41
1
Юран сравнил обладателя «Золотого мяча» Родри с Майга из «Пари НН»
2024.12.21 20:27
Майга ответил, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц
2024.11.01 21:34
1
Второй футболист «Пари НН» за неделю порвал кресты
2024.04.15 21:09
Хавбеком «Пари НН» заинтересовались клубы ОАЭ
2024.03.28 15:07
1
«Локомотив» ответил на предложение купить полузащитника «Пари НН»
2023.12.21 09:23
1
Футболист «Пари НН»: «В России очень спокойно – я отсюда никуда не уеду!»
2023.12.07 11:31
1
«Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками
2023.12.05 15:16
4
Полузащитник «Пари НН» Майга заинтересовал два московских клуба
2023.06.26 22:55
1
Майга: «Я чисто русский! Я настоящий патриот!»
2022.10.03 20:51
1
Майга: «Спартак» и ЦСКА хотели меня, но поменяли решение»
2022.10.03 07:35
1
Майга: «Я могу играть за сборную России. Звонили из Мали, я взял паузу»
2022.07.05 12:35
3
Майга: «ЦСКА хотел меня купить, но потом сменился тренер»
2022.07.05 11:56
Майга: «Готов провести всю карьеру в России»
2022.07.02 14:43
1
Майга: «Мною интересовался ЦСКА, было предложение от «Урала»
2022.07.02 12:39
1
«За три года – от продавца сигарет в ларьке до РПЛ». Журналист Ильев – о новичке «Пари НН»
2022.06.30 21:58
2
Фото
«Пари НН» купил у «Велеса» полузащитника Майгу
2022.06.30 20:28
1
«Велес»: «Майга интересен ЦСКА и «Спартаку»
2022.05.27 20:09
Владелец «Велеса»: «ЦСКА контактировал с нами по Майга. Ждем!»
2022.05.27 12:56
1
ЦСКА интересуется капитаном «Велеса» Майга. Зимой он получил российский паспорт («Матч ТВ»)
2022.05.27 12:45
6
«Велес» отказался продавать «Нижнему Новгороду» полузащитника Майгу за 10 миллионов рублей
2022.04.19 16:16
«Краснодар» интересуется малийцем Майгой. Капитан «Велеса» подал документы на паспорт РФ
2021.07.21 00:58
5
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