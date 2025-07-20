Майга стал капитаном «Пари НН» – за это Мамаду подвергся расисткой атаке

«Пари НН» объявил капитана на сезон. Им будет полузащитник Мамаду Майга.
В комментариях в телеграм-канале нижегородцев было несколько расистских комментариев в адрес уроженца Мали.
«Мамаду с нами с 2022 года. За это время своей игрой и характером он заслужил бесконечную любовь болельщиков и по праву получил капитанскую повязку!
Вице-капитанами стали Никита Медведев и Николай Калинский», – написали нижегородцы.
- Майга в России с 2020 года.
- В 2020-2022 годах Мамаду выступал за «Велес».
- «Пари НН» в 1-м туре РПЛ сегодня примет «Краснодар».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»