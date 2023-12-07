Футболист «Пари НН»: «В России очень спокойно – я отсюда никуда не уеду!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга, имеющий российское и малийское гражданство, рассказал о своей реакции к призывам уехать из РФ.

– Ты себя больше ощущаешь малийцем или русским?

– И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».

– В последние годы отношение к нашей стране кое-где поменялось из-за политики – ты ощутил это на себе?

– Мне как-то звонили друзья и спрашивали: «Почему ты в России? Там же опасно! Вернись домой!» Я был в шоке: вы что? Ха-ха! В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду. Здесь моя семья.

– Твоя цитата: «Я против тех, кто говорит плохо о России». Что ты имел в виду?

– У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках.

Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну.

Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот.