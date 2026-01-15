Майга ответил, в чем Нижний Новгород лучше Парижа

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга сравнил Нижний Новгород с Парижем.
– В отпуске ты был в Париже. Как тебе город? Многие говорят, что он очень грязный.
– Я был в Париже 2-3 дня. Встречался с друзьями, которых не видел 10-15 лет. Могу сказать, что Париж реально грязный город, улицы не убраны. Такого не ожидал.
Если сравнивать Москву и Париж, то это совершенно разные по уровню города. И Нижний Новгород намного чище, чем Париж.
- 30-летний Майга играет в России с 2020 года. До «Пари НН» он был в московском «Велесе».
Источник: «Спорт-Экспресс»