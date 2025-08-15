В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верными решения судей по двум эпизодам в матчах 4-го тура РПЛ, в связи с которыми она получала обращения. Полный текст решений приводится ниже.

«Оренбург» – «Краснодар», судья – Алексей Сухой. Момент по обращению ФК «Краснодар».

Время по таймеру: 19-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Оренбурга».

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот «Оренбурга». Голосование: единогласно.

Мотивировка: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой.

«Ростов» – «Пари НН», судья – Сергей Цыганок. Момент по обращению ФК «Пари НН» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Время по таймеру: 11-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Пари НН» Мамаду Майга.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Пари НН» Мамаду Майга. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Мамаду Майга виновен в серьезном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта, произошел излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника.