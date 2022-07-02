Майга: «Готов провести всю карьеру в России»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своем отношении к России.
«В России очень круто. Я тут живу пять лет, мне все нравится, у меня жена русская и ребенок.
После того, что начало происходить в мире, у меня не было мыслей уезжать.
Готов провести всю карьеру в России», – заявил 27-летний малиец, имеющий российское гражданство.
- Майга перешел из «Велеса» в «Пари НН» за 250 тысяч евро.
- Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 64 матчах.
Источник: «РБ Спорт»