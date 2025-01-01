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Майга: «Готов провести всю карьеру в России»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своем отношении к России.

«В России очень круто. Я тут живу пять лет, мне все нравится, у меня жена русская и ребенок.

После того, что начало происходить в мире, у меня не было мыслей уезжать.

Готов провести всю карьеру в России», – заявил 27-летний малиец, имеющий российское гражданство.

  • Майга перешел из «Велеса» в «Пари НН» за 250 тысяч евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 64 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10921

    Алексей З 1 час назад

    Радует , что хоть лучше чем в Мали.

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    Рейтинг: +365

    Феникс 28 2 часа назад

    Поиграешь до 2025 года и обратно --сигаретами торговать...Все в России.

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