Мостовой хочет работать в клубе, который купят арабские инвесторы: «Заплатили бы бабульки – и все!»

Александр Мостовой с юмором ответил на вопрос о возможном заходе арабских инвесторов в российский футбол.

Сообщалось, что фонд No Limit Sport из ОАЭ думает о покупке «Ротора».

«Какую команду из России посоветовал бы купить арабам? Давайте я с юмором отвечу: ту команду, в которой будет Александр Мостовой (смеeтся).

Хоть каким-нибудь тренером. Понимаете, да? Плевать, какую команду. Заплатили бы бабульки – и всe! (смеeтся) А если серьeзно, то я не знаю», – сказал Мостовой.