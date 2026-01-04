Лучшие футболисты РПЛ в 2025 году по версии Мостового

Александр Мостовой выбрал лучших игроков в чемпионате России по итогам прошедшего года.
«Лучшие игроки 2025 года в РПЛ – однозначно Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку», – сказал Мостовой.
- Джон Кордоба в этом сезоне провел за «Краснодар» 24 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Одноклубник колумбийца Эдуард Сперцян оформил 9+13 в 25 играх.
- Алексей Батраков в составе «Локомотива» отличился 15 голами и 6 ассистами в 23 матчах.
Источник: «Чемпионат»