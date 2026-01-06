«Бавария» определилась с будущим Кейна

«Бавария» хочет подписать новый контракт с нападающим Гарри Кейном до 2028 или 2029 года.

Сам англичанин также заинтересован в продлении соглашения. Предварительные переговоры между клубом и игроком уже состоялись, и процесс может пройти быстро.

При этом директора «Баварии» Кристоф Фройнд и Макс Эберль продолжат следить за ситуацией с нападающими на рынке, чтобы быть готовыми на случай ухода Кейна.