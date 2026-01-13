Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу

«Гамбург» из Бундеслиги на днях внезапно уволил главу спортивного отдела Штефана Кунца.
По информации немецкого издания Bild, Кунц столкнулся в клубе с обвинениями в домогательстве. Одна из сотрудниц «почувствовала себя склоняемой к оральному сексу».
Штефан при этом утверждает, что против него развернули кампанию клеветы.
- В 2021 году Кунц был кандидатом на пост главного тренера сборной России.
- «Гамбург» при Штефане в прошлом году вернулся в Бундеслигу.
- Сейчас команда идет в Бундеслиге на 13-м месте.
Источник: «Бомбардир»