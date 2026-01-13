Введите ваш ник на сайте
  • Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу

Вчера, 11:03
16

«Гамбург» из Бундеслиги на днях внезапно уволил главу спортивного отдела Штефана Кунца.

По информации немецкого издания Bild, Кунц столкнулся в клубе с обвинениями в домогательстве. Одна из сотрудниц «почувствовала себя склоняемой к оральному сексу».

Штефан при этом утверждает, что против него развернули кампанию клеветы.

  • В 2021 году Кунц был кандидатом на пост главного тренера сборной России.
  • «Гамбург» при Штефане в прошлом году вернулся в Бундеслигу.
  • Сейчас команда идет в Бундеслиге на 13-м месте.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Гамбург Россия Кунц Штефан
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1768292251
«почувствовала себя склоняемой к оральному сексу».)) То есть ее в мысленно хотели склонить к оральному сексу?))
Ответить
NewLife
1768292427
Она почувствовала, что склонял или наклонял ? Уже после того как взяла в рот ?
Ответить
Интерес
1768293649
"Почувствовала, что склоняет..."-сложности перевода.На самом деле-"желала, но впала в заблуждение". Кунц наверняка в ГДР родился, и не забыл ещё русскую эффективную воспитательную лексику, а она, тупица...
Ответить
Cleaner
1768293789
Не гомосек. Надо брать!
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1768293885
Что интересно: смотришь на немецкий футбол, трибуны даже во Второй бундеслиге заполнены, в отличие от многих матчей в РФС, наверное и фануйди отсутствует, ультра немцев сплочённая
Ответить
Цугундeр
1768295297
"ich liebe dich" , Кунц!) Сборная ждёт- не дождётся.)
Ответить
Povedkin
1768295486
В 2021 году Кунц был кандидатом на пост главного тренера сборной России.==== Надо было назначить главным тренером сборной.Он бы всех в сборной так склонил, что сразу бы чемпионами стали.В России без склонения побед не будет.Гы гы
Ответить
