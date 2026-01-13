Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу

«Гамбург» из Бундеслиги на днях внезапно уволил главу спортивного отдела Штефана Кунца.

По информации немецкого издания Bild, Кунц столкнулся в клубе с обвинениями в домогательстве. Одна из сотрудниц «почувствовала себя склоняемой к оральному сексу».

Штефан при этом утверждает, что против него развернули кампанию клеветы.