Штефан Кунц
Тренер
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Кунц
|Команда
|Турция
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|30 октября 1962
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Кунц
|Команда
|Турция
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|30 октября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Турция
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Армения
|0 : 0
|Турция
|28.03.2023
|Турция
|0 : 0
|Хорватия
|16.06.2023
|Латвия
|0 : 0
|Турция
|19.06.2023
|Турция
|0 : 0
|Уэльс
|08.09.2023
|Турция
|0 : 0
|Армения
|12.10.2023
|Хорватия
|0 : 0
|Турция
|15.10.2023
|Турция
|0 : 0
|Латвия
|21.11.2023
|Уэльс
|0 : 0
|Турция