Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Штефан Кунц

    Тренер
    Имя Штефан
    Фамилия Кунц
    Команда Турция
    Гражданство Германия
    Дата рождения 30 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Турция 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Армения 0 : 0 Турция
    28.03.2023 Турция 0 : 0 Хорватия
    16.06.2023 Латвия 0 : 0 Турция
    19.06.2023 Турция 0 : 0 Уэльс
    08.09.2023 Турция 0 : 0 Армения
    12.10.2023 Хорватия 0 : 0 Турция
    15.10.2023 Турция 0 : 0 Латвия
    21.11.2023 Уэльс 0 : 0 Турция
    • Читайте нас: 
    11