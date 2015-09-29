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    Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф

    Сборная Германии сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром (1:1) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

    Команда Штефана Кунца заняла третье место в группе D и не вышла в плей-офф Олимпиады. Кот-д’Ивуар вышел из группы со второго места.

    Первое место в квартете D заняла сборная Бразилии, которая в заключительном туре обыграла Саудовскую Аравию (3:1). Дубль оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон. Он забил пять голов на турнире.

    Олимпиада. Группа D. 1-й тур

    Германия – Кот-д’Ивуар – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хенрикс (автогол), 67; 1:1 – Левен, 73.

    Саудовская Аравия – Бразилия – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кунья, 14; 1:1 – Аль-Амри, 27; 1:2 – Ришарлисон, 76; 1:3 – Ришарлисон, 90+3.

    Календарь Олимпиады-2020

    Результаты Олимпиады-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +24284

      Боцман59rus 1 час назад

      - Германии вообще не нужны были эти ОИ, они на заявку еле- еле набрали, никто не хотел ехать.
      Кунц хоть и не гений тренерского цеха, но Валера ему не ровня.
      Сейчас Карпин проиграет пару матчей,
      возьмет не того, кого надо, по мнению журналистов или спецов, да на прессконференции нагрубит писакам, своим фирменным *НуИ* и сразу окажется врагом #1, похлеще чабана

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      Рейтинг: +485

      mama1991 > Боцман59rus 1 час назад

      карпухе по х у й , он понимает чем все это может закончится, это проблема рфс

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      Рейтинг: +94

      jek718875 1 час назад

      А мистер КАРПИН бы вышел!ГЕРМАНИЯ пролетела с тренером!

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      Рейтинг: +53

      rustrey 1 час назад

      Нет, такой скунц нам не нужен!))) своих усатых хватает))

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      Рейтинг: +2788

      Дедуктор 1 час назад

      Кунц - это молодой Черчесов. Только - хуже.
      Черчесов бы из такой хилой группы вышел. Хайли лайкли.

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      Рейтинг: +19485

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот вам и Кунц, пусть и дальше тренирует немецкую молодежь.

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