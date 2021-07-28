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  • Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф

Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф

28 июля 2021, 13:23
7

Сборная Германии сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром (1:1) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

Команда Штефана Кунца заняла третье место в группе D и не вышла в плей-офф Олимпиады. Кот-д’Ивуар вышел из группы со второго места.

Первое место в квартете D заняла сборная Бразилии, которая в заключительном туре обыграла Саудовскую Аравию (3:1). Дубль оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон. Он забил пять голов на турнире.

Олимпиада. Группа D. 3-й тур

Германия – Кот-д’Ивуар – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хенрикс (автогол), 67; 1:1 – Левен, 73.

Саудовская Аравия – Бразилия – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кунья, 14; 1:1 – Аль-Амри, 27; 1:2 – Ришарлисон, 76; 1:3 – Ришарлисон, 90+3.

Календарь Олимпиады-2020

Результаты Олимпиады-2020

Источник: Бомбардир.ру
Олимпиада Германия (мол) Кот-д'Ивуар (мол.) Саудовская Аравия (мол.) Бразилия (мол.) Кунц Штефан
Комментарии (7)
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vladimir-7
1627468931
Вот вам и Кунц, пусть и дальше тренирует немецкую молодежь.
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Дедуктор
1627469212
Кунц - это молодой Черчесов. Только - хуже. Черчесов бы из такой хилой группы вышел. Хайли лайкли.
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rustrey
1627470729
Нет, такой скунц нам не нужен!))) своих усатых хватает))
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jek718875
1627471783
А мистер КАРПИН бы вышел!ГЕРМАНИЯ пролетела с тренером!
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Боцман59rus
1627471914
- Германии вообще не нужны были эти ОИ, они на заявку еле- еле набрали, никто не хотел ехать. Кунц хоть и не гений тренерского цеха, но Валера ему не ровня. Сейчас Карпин проиграет пару матчей, возьмет не того, кого надо, по мнению журналистов или спецов, да на прессконференции нагрубит писакам, своим фирменным *НуИ* и сразу окажется врагом #1, похлеще чабана
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Hektor 84
1627495200
И теперь он будет говорить журналюшкам что у него мысли только об олимпиаде?
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