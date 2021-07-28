Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф

Сборная Германии сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром (1:1) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.
Команда Штефана Кунца заняла третье место в группе D и не вышла в плей-офф Олимпиады. Кот-д’Ивуар вышел из группы со второго места.
Первое место в квартете D заняла сборная Бразилии, которая в заключительном туре обыграла Саудовскую Аравию (3:1). Дубль оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон. Он забил пять голов на турнире.
Олимпиада. Группа D. 3-й тур
Германия – Кот-д’Ивуар – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хенрикс (автогол), 67; 1:1 – Левен, 73.
Саудовская Аравия – Бразилия – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Кунья, 14; 1:1 – Аль-Амри, 27; 1:2 – Ришарлисон, 76; 1:3 – Ришарлисон, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру