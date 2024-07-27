В Госдуме назвали провалом Церемонию открытия Олимпиады в Париже

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о старте Олимпиады-2024.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются – пока это провал. На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс. Если не можете организовать на высоком уровне, зачем беритесь за это?

Отвратительные кадры с улиц Парижа во время церемонии открытия – это состояние, в котором находится Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение. И все это символизирует перевернутый олимпийский флаг, символизм которого всем понятен», – сказал Свищев.