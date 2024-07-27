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  • В Госдуме назвали провалом Церемонию открытия Олимпиады в Париже

В Госдуме назвали провалом Церемонию открытия Олимпиады в Париже

27 июля 2024, 16:00
22

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о старте Олимпиады-2024.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются – пока это провал. На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс. Если не можете организовать на высоком уровне, зачем беритесь за это?

Отвратительные кадры с улиц Парижа во время церемонии открытия – это состояние, в котором находится Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение. И все это символизирует перевернутый олимпийский флаг, символизм которого всем понятен», – сказал Свищев.

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Источник: ТАСС
Олимпиада
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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волчарик
1722085947
Реально по барабану что там происходит, моих условных знакомых там нет , за кого можно переживать.
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Бригадный
1722086142
Говорят, открытие грандиозное. С трансвеститами и геями на главных ролях. Париж, паньмаишь! Какая то леди Гага рулила. Кто это?
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...короче
1722086490
...даже не пытаюсь быть в курсе чего- либо на этой Олимпиаде, единственное, может быть, посмотрю полу-финалы и финал по футболу, другого смысла не вижу...
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Spartak_forv@
1722086923
Тебе какое дело до жителей Парижа??
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R_a_i_n
1722087368
Гейропейцы...
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Barmaleushka
1722087925
А Тарасовой , говорят понравилось .
Ответить
subbotaspartak
1722096982
Ничего не возражаем, ежели не видали... нам не показали... В Думе показывают?
Ответить
penit-zlo
1722097776
Идите ***** ....Нос они суют мля...Когда от вас толк в стране будет,тогда и о спорте думайте...Пиявки бесполезные...
Ответить
Barmaleushka
1722113030
Не олипияда , а блевотина какая-то . Разгул криминала и извращецев всех мастей . Фу !
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Непутриот
1722134808
провал-это сама госдурка! промывают мозги итак олигофренскому населению, скоты!
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