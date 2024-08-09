Мостовой сожалеет, что в России не показывают Олимпиаду

Александр Мостовой высказался о том, что российские телеканалы не стали транслировать Олимпийские Игры в Париже.

«Футбол на Олимпиаде и финал Франция – Испания, однозначно, вызывают интерес. Слышал, что многим и чемпионат Европы неинтересно смотреть. Что в голове у этих людей может быть?

Понятно, что Олимпиаду особо не показывают, но пытаемся где-то посмотреть. Я смотрел некоторые матчи, в частности Испанию. Хочется, чтобы испанцы опять выиграли.

К слову, никогда особо не смотрел баскетбол, но вчера с друзьями посмотрели Сербия – США. Это фантастика! Как такое можно не любить?

Многие радуются, что Олимпиаду не показывают, а меня как человека, который всю жизнь отдал спорту, это расстраивает.

Я бы с удовольствием посмотрел Олимпиаду. Но не все виды спорта: футбол, баскетбол, лeгкая атлетика всегда мне нравилась», – заявил Мостовой.

Российские спортсмены смогли поехать на соревнования только в качестве нейтральных атлетов.

Финал футбольного олимпийского турнира состоится сегодня, начало – в 19:00 мск.

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