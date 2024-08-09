Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3

Сборная Испании стала победителем Олимпийских игр по футболу в Париже. В финале испанцы победили Францию.

Основное время встречи закончилось вничью – 3:3. Победу Испании принес гол Серхио Камельо на 100-й минуте.

Испания ранее выиграла на Евро-2024 и юношеском чемпионате Европы.

Олимпиада-2024. Финал

Франция – Испания – 3:5 (1:3)

Голы: 1:0 – Мийо, 11; 1:1 – Лопес, 18; 1:2 – Лопес, 25; 1:3 – Баена, 28; 2:3 – Аклиуш, 78; 3:3 – Матета, 90+3 (с пенальти); 3:4 – Камельо, 100; 3:5 – Камельо, 120+1.

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