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Мостовой: «Жалко, что сейчас не нахожусь в Испании»

9 августа 2024, 23:50
1

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Испании на Олимпийских играх в Париже. В финале испанцы победили Францию со счетом 5:3.

«Виват, Испания! Я прогнозировал, что будет счeт 1:1 в основное время. Испанцы вели 3:1 – думал, что это победа. После того, как Франция сравняла в конце матча, думал, сейчас испанцы сломаются. Тем более, у Франции были домашние трибуны. Испания – красавцы!

Многие сравнивают, какой чемпионат, сборная сильнее. Вот какой здесь ответ? Опять Испания! Испания выиграла всe в коллективном виде спорта, где играют тысячи стран. Это просто фантастика. Жалко, что сейчас не нахожусь в Испании», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Олимпиада Испания (олимп.) (олимп.) Мостовой Александр
Комментарии (1)
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SLADE2019
1723267736
Не очень оригинально, Мостовой. Очень многие хотели бы очутиться сейчас в Испании, впрочем я и от Турции с Эмиратами не отказался бы.
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