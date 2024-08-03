Анри прокомментировал стычку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри высказался о конфликте с игроками сборной Аргентины по окончании четвертьфинальной игры Олимпиады в Париже.

«Я обернулся, чтобы пожать руку тренеру соперника. И тут я увидел, что происходит. Мне сказали, что Энцо Мийо получил красную карточку, посмотрим, заслужил ли он ее. Мне не нравятся такие вещи.

Это произошло. Это не было обязательным. Это не испортит квалификацию, но красная карточка бессмысленна, я действительно недоволен этим.

Давайте больше не будем говорить об этом, из уважения к сборной Аргентины, которая показала, что у нее есть характер.

Единственный неприятный момент – это получить красную карточку на скамейке запасных, ни за что», – заявил Анри.

Французы победили со счетом 1:0.

Массовая потасовка началась со стычки Мийо с аргентинцем Николасом Отаменди.

Разборки продолжились и в подтрибунном помещении.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?