Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде

Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА после матча сборной страны с Марокко (1:2) на Олимпиаде-2024.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина забила мяч, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Болельщики сборной Марокко начали выбегать на поле. Арбитр увел команды в подтрибунные помещения, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев, забитый перед паузой, не был засчитан.

«Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими в матче нашей сборной до 23 лет с командой Марокко, в дисциплинарный комитет ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой масштаба.

Необходимо обеспечить безопасность игроков для мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол, и со своей стороны сделаем все необходимое для этого», – говорится в заявлении федерации.