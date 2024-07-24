Олимпиада-2024. Сборная Марокко победила Аргентину (2:1) в матче, который был прерван на два часа из-за беспорядков

Сборная Марокко оказалась сильнее Аргентины в поединке 1-го тура группового раунда Олимпиады-2024.

Марокканцы открыли счет благодаря точному удару Суфиане Рахими. Во второй половине поединка форвард удвоил преимущество марокканской сборной, оформив дубль. Аргентинский нападающий Джулиано Симеоне сократил разницу в счете.

На 106-й минуте аргентинцы сравняли счет. Гол вызвал гнев болельщиков Марокко. Они выбежали на поел и устроили беспорядки. Игру прервали на два часа. Позже ВАР определил офсайд у аргентинцев и отменил их гол. Команды доигрывали матч при счете 2:1 в пользу марокканцев. Итоговый счeт остался неизменным.

Олимпийские игры

Аргентина – Марокко – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рахими, 45+2; 0:2 – Рахими, 51; 1:2 – Симеоне, 68;