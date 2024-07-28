«Ничего святого, лучше «Голубой огонек» посмотреть»: Олег Иванов – об открытии Олимпиады

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил церемонию открытия Олимпиады-2024.

«Открытие Олимпиады? Сейчас еще скажу что-нибудь грубое. Лучше «Голубой огонек» посмотреть. Видел фотографии с церемонии открытия, Кончиты эти все с бородами. Нет в людях ничего святого.

К тому, что наши спортсмены туда поехали, отношусь нормально. Все равно ведь надо как-то двигаться. Людей понять можно, они готовятся по 4 года, чтобы свои 10-15 минут отвыступать на Олимпиаде», – сказал Иванов.