Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции

Защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил возникновение конфликта по окончании матча 1/4 финала Олимпиады против Франции.
«Меня очень злит, что они пошли туда, где были члены наших семей, чтобы отпраздновать победу.
Был один парень... [речь идет о Лоике Баде] Его имени я даже не знаю. Если он хочет отпраздновать выход в финал, то может прийти и разобраться с нами.
Тогда бы мы поговорили обо всем, о чем не успели во время матча», – сказал капитан аргентинцев.
- Французы победили со счетом 1:0.
- Массовая потасовка началась со стычки Отаменди с Энцо Мийо.
- Разборки продолжились и в подтрибунном помещении.
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