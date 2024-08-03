Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции

Защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил возникновение конфликта по окончании матча 1/4 финала Олимпиады против Франции.

«Меня очень злит, что они пошли туда, где были члены наших семей, чтобы отпраздновать победу.

Был один парень... [речь идет о Лоике Баде] Его имени я даже не знаю. Если он хочет отпраздновать выход в финал, то может прийти и разобраться с нами.

Тогда бы мы поговорили обо всем, о чем не успели во время матча», – сказал капитан аргентинцев.

Французы победили со счетом 1:0.

Массовая потасовка началась со стычки Отаменди с Энцо Мийо.

Разборки продолжились и в подтрибунном помещении.

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