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  • Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции

Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции

3 августа 2024, 10:10
6

Защитник олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил возникновение конфликта по окончании матча 1/4 финала Олимпиады против Франции.

«Меня очень злит, что они пошли туда, где были члены наших семей, чтобы отпраздновать победу.

Был один парень... [речь идет о Лоике Баде] Его имени я даже не знаю. Если он хочет отпраздновать выход в финал, то может прийти и разобраться с нами.

Тогда бы мы поговорили обо всем, о чем не успели во время матча», – сказал капитан аргентинцев.

  • Французы победили со счетом 1:0.
  • Массовая потасовка началась со стычки Отаменди с Энцо Мийо.
  • Разборки продолжились и в подтрибунном помещении.

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Источник: твиттер журналиста TyC Sports Гастона Эдула
Олимпиада Аргентина (мол) Франция (мол) Отаменди Николас
Комментарии (6)
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гууд
1722672400
"Меня очень злит, что они пошли туда, где были члены наших семей, которые кричали меси!!!"
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russkiisergei
1722676042
надеюсь этих карликов из аргентины нормально в подтрибунке отмудохали!!!
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