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Реакция Гризманна на медаль россиянки на Олимпиаде-2024

1 августа 2024, 00:12
12

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отреагировал на серебряную медаль Олимпиады-2024 пловчихи Анастасии Кирпичниковой.

  • Уроженка России, выступающая за Францию, финишировала 2-й на дистанции 1,5 километра вольным стилем.

«Внимание, медаль! Анастасия! Ее дебютная медаль!» – написал Гризманн в соцсети.

  • Кирпичникова выступает за Францию с прошлого года.
  • Гризманн смотрит Олимпиаду во время сборов с «Атлетико».

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Олимпиада Гризманн Антуан
Комментарии (12)
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ivany4
1722481475
Какая же она Россиянка? Она француженка.
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Oldtrafford83
1722488824
Этих россиян оставьте себе
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Axe111
1722496065
Когда вы научитесь правильно делать заголовки!? Тошнилово
Ответить
Mikey-Show-google
1722497632
Лгбтшник Гризман оценил манкурта Ксюшу
Ответить
алдан2014
1722497776
Пусть тогда там и остаётся,с родиной вместе нужно быть,как в семье,в радости и в горе.
Ответить
andr45
1722498488
Какая к черту она россиянка? Сегодня ее родина Франция, завтра Тумба-ламбу, но к России эта с...чка никакого отношения не имеет.
Ответить
andr45
1722498683
Вообще-то меня возмущает позиция "Бомбардира", пропагандирующая и предательство, и предателей) Господа болелы и фанаты, а может быть, я не прав?
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BRO_football
1722535566
Вот до чего доводит наш псевдопатриотизм. Страна теряет спортсменов, которые не желают отсиживаться дома и выступать на показушных играх БРИКС, да внутренних турнирах.
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Игорь N5
1722544375
Предатель - он и во Франции предатель. Таких следует лишать гражданства. Выбрала Францию - прощай. Обратного пути нет.
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