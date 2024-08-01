Реакция Гризманна на медаль россиянки на Олимпиаде-2024

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отреагировал на серебряную медаль Олимпиады-2024 пловчихи Анастасии Кирпичниковой.
- Уроженка России, выступающая за Францию, финишировала 2-й на дистанции 1,5 километра вольным стилем.
«Внимание, медаль! Анастасия! Ее дебютная медаль!» – написал Гризманн в соцсети.
- Кирпичникова выступает за Францию с прошлого года.
- Гризманн смотрит Олимпиаду во время сборов с «Атлетико».
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Источник: «Бомбардир»