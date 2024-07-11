Игрок «Динамо» отказался от части зарплаты

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал условие, при котором клуб решил отпустить капитана команды Фабиано Бальбуэну на Олимпийские игры-2024.

«Конечно, Бальбуэна общался и с главным тренером, и с руководством. Это совместное решение. Прежде всего, позиция главного тренера была в том, что он готов отпустить Фабиана на Олимпиаду. Соответственно, на период отсутствия в клубе во время Олимпиады Бальбуэна отказался от зарплаты», – сказал Пивоваров.