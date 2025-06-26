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Команды
Франция (мол)
Сборная Франции по футболу
Сайт:
http://www.fff.fr/
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Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
2024.10.28 00:36
10 лучших игроков «Арсенала» в 21-м веке по версии Goal
2024.10.10 15:07
Анри покинул олимпийскую сборную Франции
2024.08.19 16:49
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции
2024.08.03 10:10
6
Анри прокомментировал стычку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде
2024.08.03 08:57
1
Фото
Матч Франция – Аргентина на Олимпиаде завершился массовой потасовкой
2024.08.03 00:50
39
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Франция и США вышли в 1/4 финала после разгромных побед
2024.07.30 22:10
Олимпиада-2024. Гол и ассист Ляказетта помогли Франции разгромить сборную США (3:0)
2024.07.25 00:00
1
Анри получил предложение от европейской сборной
2024.06.25 18:33
Определились финалисты юношеского ЧМ-2023
2023.11.28 17:17
Анри – новый тренер молодежной сборной Франции
2023.08.29 14:56
Анри возобновляет самостоятельную тренерскую карьеру: известна его новая команда
2023.08.21 20:16
Определились все четвертьфинальные пары молодeжного Евро-2023
2023.06.29 07:30
Травма Бека-Бека оказалась несерьезной
2021.11.09 15:54
Бека-Бека травмировался в расположении молодeжной сборной Франции
2021.11.08 23:40
1
Фото
Бека-Бека из «Локомотива» вызван в молодежную сборную Франции
2021.10.01 14:31
1
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Франция вырвала победу над ЮАР, в матче 7 голов и 3+1 Жиньяка
2021.07.25 12:57
Олимпиада. Франция разгромно уступила Мексике
2021.07.22 13:21
2
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Дивеев: «Мы играли с французами на равных, ударов у нас даже больше»
2021.03.29 08:47
5
Уткин – о 0:2 с Францией: «Галактионов слабо сработал. Бездейственно ждал перерыва»
2021.03.29 01:58
6
1
2
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