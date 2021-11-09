Сборная Франции по футболу

- 9 ноября 2021
- 15:54 Травма Бека-Бека оказалась несерьезной
- 8 ноября 2021
- 23:40 Бека-Бека травмировался в расположении молодeжной сборной Франции 1
- 1 октября 2021
- 14:31 Фото Бека-Бека из «Локомотива» вызван в молодежную сборную Франции 1
- 28 июля 2021
- 16:30 Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира 7
- 25 июля 2021
- 12:57 Олимпиада. Франция вырвала победу над ЮАР, в матче 7 голов и 3+1 Жиньяка
- 22 июля 2021
- 13:21 Олимпиада. Франция разгромно уступила Мексике 2
- 31 мая 2021
- 21:58 Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
- 31 марта 2021
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 29 марта 2021
- 08:47 Дивеев: «Мы играли с французами на равных, ударов у нас даже больше» 6
- 01:58 Уткин – о 0:2 с Францией: «Галактионов слабо сработал. Бездейственно ждал перерыва» 6
- 01:26 Галактионов: «С французами мы играли как минимум на равных. Старались играть активно и не от обороны»
- 00:32 Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»
- 28 марта 2021
- 23:51 Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти 19
- 22:58 Россия дважды пропустила от Франции в первом тайме. Оба раза – с пенальти после фолов Маслова 35
- 20:45 Обляков, Захарян, Лесовой и Максименко – в старте молодежной сборной России на матч с Францией 6
- 27 марта 2021
- 18:38 Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги» 3
- 16:20 Маслов пропустил тренировку перед игрой с Францией на молодежном Евро
- 13:59 Испанец Куадра рассудит Россию и Францию в матче молодежного Евро