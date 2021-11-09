Травма Бека-Бека оказалась несерьезной

В «Локомотиве» рассказали о степени серьезности травмы полузащитника Алексиса Бека-Бека.
«Ничего серьезного у Бека-Бека нет. Медицинский штаб «Локомотива» находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции. Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв.
Игроку понадобится несколько дней на восстановление. После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с «Ахматом», – говорится в комментарии пресс-службы.
- Бека-Бека в текущем сезоне провел 11 матчей за «Локо» и сделал 1 ассист.
- У него диагностировали повреждение приводящей мышцы.
Источник: Sport24