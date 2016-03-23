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    Уткин – о 0:2 с Францией: «Галактионов слабо сработал. Бездейственно ждал перерыва»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал поражение молодежной сборной России в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

    «У молодежной Франции нельзя выиграть, если дать ей фору в два мяча. Потому что есть вопросы, насколько поколение французов талантливо в сопоставлении с предшествующими; но то, что это всегда очень хорошо обученные и при этом атлетичные игроки – это всегда. И отстоять фору они всегда могут.

    На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменен. Самим ходом игры.

    Наша сборная первый тайм просто доиграла. Потерянные 12-15 минут (не помню, сколько добавили к перерыву). Но я, конечно, наблюдатель. Не более.

    Первый пенальти – ошибка, второй – несчастье. Бывает.

    Но меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. Что нормально для молодежи, но в эту ситуацию надо врываться, ее иначе не изменить. Она ж эмоциональная...

    В моем понимании – слабый матч-менеджмент. Просто слабый», – написал Уткин в телеграме.

    • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
    • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
    • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

    Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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