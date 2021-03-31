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  • Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

31 марта 2021, 20:51
55

Молодежная сборная России потерпела крупное поражение от Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021.

Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы-2021. Групповой этап. 3-й тур

Дания – Россия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Брун-Ларсен, 10; 2:0 – Драйер, 11; 3:0 – Хольс, 90.

Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Голубев, Евгеньев, Глебов (Куликов, 82), Обляков (Умяров, 46), Грулев (Ломовицкий, 74), Захарян (Лесовой, 64), Макаров, Чалов (Тюкавин, 46).

Календарь молодежного Евро-2021

Турнирная таблица молодежного Евро-2021

Источник: «Бомбардир»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Дания (мол)
Комментарии (55)
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zra78
1617213282
Блестящее выступление!
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Hoahin
1617214000
Вот и все наше будущее. Еще когда-то нулевая в футбольном плане Дания громит Россию, перспективы нашего футболы очевидны
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BarStep
1617214411
В. Онопко, после Исландии: ==Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья==.. Ндаа... Безволие, бездарность и пофигизм - это вижу я и наверное не только я..
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житель СПб
1617216041
Особенно печально то, что нас разносит в пух и прах команда маленькой, бедной, не очень футбольной страны... Но там - ХОТЯТ играть в футбол...
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alp
1617216829
интересно, что еще должно произойти, чтобы в рфс наконец поняли, что футбол в россии умирает? или там совсем конченные кретинозавры.
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Из Твери Леха
1617217900
Детки богатых московских папочек, которые пропихнули их в футбол. Чего от них ждать-то? Через лет 5 они будут во взрослой сборной "феерить" ))
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filosof sparty
1617219633
Интересно, как себя чувствуют те клоуны, которые дифирамбы пели после первой победы?
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inzek
1617220530
скажу сразу, я за Спартак. Маслова не оправдываю, накосячил как обычно. но черчесов был прав про Чалова. Зазвездился парень, а выхлопа ноль (смотрел все матчи)
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Боцман59rus
1617220727
Первая сборная Дании и друзей чабана обыграет, кули удивляться
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Oldtrafford83
1617252149
Зато на Камеди сходили))
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