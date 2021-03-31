Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

Молодежная сборная России потерпела крупное поражение от Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021.

Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы-2021. Групповой этап. 3-й тур

Дания – Россия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Брун-Ларсен, 10; 2:0 – Драйер, 11; 3:0 – Хольс, 90.

Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Голубев, Евгеньев, Глебов (Куликов, 82), Обляков (Умяров, 46), Грулев (Ломовицкий, 74), Захарян (Лесовой, 64), Макаров, Чалов (Тюкавин, 46).

Календарь молодежного Евро-2021

Турнирная таблица молодежного Евро-2021