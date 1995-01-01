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    Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

    Молодежная сборная России потерпела крупное поражение от Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021.

    Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.

    Молодежный чемпионат Европы-2021. Групповой этап. 3-й тур

    Дания – Россия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Брун-Ларсен, 10; 2:0 – Драйер, 11; 3:0 – Хольс, 90.

    Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Голубев, Евгеньев, Глебов (Куликов, 82), Обляков (Умяров, 46), Грулев (Ломовицкий, 74), Захарян (Лесовой, 64), Макаров, Чалов (Тюкавин, 46).

    Календарь молодежного Евро-2021

    Турнирная таблица молодежного Евро-2021

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 6 секунд назад

      Мостовой по срачь тв говорит,что игроков ждет большое будущее...Где?В гей баре или в порно гей индустрии!

      0
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      Рейтинг: +455

      Hoahin 2 минуты назад

      Вот и все наше будущее. Еще когда-то нулевая в футбольном плане Дания громит Россию, перспективы нашего футболы очевидны

      1
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      Рейтинг: +27

      Теркчанин 4 минуты назад

      Печальное зрелище,молодежки Краснодара,Спартака или Ахмата сыграли бы лучше

      0
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      Рейтинг: +931

      zarsm 4 минуты назад

      Позор

      0
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      Рейтинг: +3511

      mutabor0992 4 минуты назад

      Что и требовалось доказать.Дно!

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      Рейтинг: +6002

      Антибиотик 5 минут назад

      Дрова какие-то...

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      Рейтинг: -254

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 6 минут назад

      Уберите газпром и футбол наладится в России.
      А если расформировать еще дыросинит,то вообще все наладится!!!
      Позор бомжарнику пробитому.

      -1
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      Рейтинг: +4673

      Cleaner 7 минут назад

      Достойная смена для главной сборной подрастает...(

      3
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      Рейтинг: +3665

      TOMSON 8 минут назад

      «Как Испанцы»!

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      Рейтинг: +7075

      KPCCSPB 9 минут назад

      Интересно, что будет крякать жирновася?

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