Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира

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Молодежная сборная России потерпела крупное поражение от Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021.
Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе С и не смогла пробиться в плей-офф.
Молодежный чемпионат Европы-2021. Групповой этап. 3-й тур
Голы: 1:0 – Брун-Ларсен, 10; 2:0 – Драйер, 11; 3:0 – Хольс, 90.
Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Голубев, Евгеньев, Глебов (Куликов, 82), Обляков (Умяров, 46), Грулев (Ломовицкий, 74), Захарян (Лесовой, 64), Макаров, Чалов (Тюкавин, 46).
Календарь молодежного Евро-2021