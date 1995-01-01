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    Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала

    Завершились два четвертьфинальных матча молодежного Евро-2021.

    Испания благодаря дублю Хави Пуадо обыграла Хорватию со счетом 2:1.

    Аналогичный результат был зафиксирован в противостоянии Нидерландов и Франции. Победу вырвали голландцы, забив на 93-й минуте.

    Молодежный чемпионат Европы-2021. Плей-офф. 1/4 финала

    Нидерланды – Франция – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Упамекано, 23; 1:1 – Боадю, 51; 2:1 – Боадю, 90+3.

    Испания – Хорватия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пуадо, 66; 1:1 – Иванушец (с пенальти), 90+4; 2:1 – Пуадо, 110.

    Календарь молодежного Евро-2021

    Турнирная таблица молодежного Евро-2021

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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