Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала

Завершились два четвертьфинальных матча молодежного Евро-2021.

Испания благодаря дублю Хави Пуадо обыграла Хорватию со счетом 2:1.

Аналогичный результат был зафиксирован в противостоянии Нидерландов и Франции. Победу вырвали голландцы, забив на 93-й минуте.

Молодежный чемпионат Европы-2021. Плей-офф. 1/4 финала

Нидерланды – Франция – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Упамекано, 23; 1:1 – Боадю, 51; 2:1 – Боадю, 90+3.

Испания – Хорватия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пуадо, 66; 1:1 – Иванушец (с пенальти), 90+4; 2:1 – Пуадо, 110.

Календарь молодежного Евро-2021

Турнирная таблица молодежного Евро-2021