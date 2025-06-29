Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Результаты Таблицы Сборные
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Молодежный чемпионат Европы 2025

Сезон:
Общая
Группа A
1
Испания (мол)
2
Италия (мол)
3
Словакия (мол)
4
Румыния (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
2
5
-3
0
Группа B
1
Германия (мол)
2
Англия (мол)
3
Чехия (мол)
4
Словения (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа C
1
Португалия (мол)
2
Франция (мол)
3
Грузия (мол)
4
Польша (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
0
9
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
2
11
-9
0
Группа D
1
Дания (мол)
2
Нидерланды (мол)
3
Украина (мол)
4
Финляндия (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
4
6
-2
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+