Турнирная таблица Молодежный чемпионат Европы 2025

Сезон:
Общая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
2
5
-3
0
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
0
9
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
2
11
-9
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
4
6
-2
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире