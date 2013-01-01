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Результаты матчей Молодежный чемпионат Европы 2025

Молодежный чемпионат Европы 2025, Финал Таблица
28 июня, 22:00
Англия (мол)
3 : 2
Германия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025, 1/2 финала Таблица
25 июня, 19:00
Англия (мол)
2 : 1
Нидерланды (мол)
Завершен
25 июня, 22:00
Германия (мол)
3 : 0
Франция (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025, 1/4 финала Таблица
22 июня, 19:00
Дания (мол)
2 : 3
Франция (мол)
Завершен
22 июня, 22:00
Германия (мол)
3 : 2
Италия (мол)
Завершен
21 июня, 19:00
Португалия (мол)
0 : 1
Нидерланды (мол)
Завершен
21 июня, 22:00
Испания (мол)
1 : 3
Англия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа D, 3 тур Таблица
18 июня, 19:00
Дания (мол)
2 : 2
Финляндия (мол)
Завершен
18 июня, 19:00
Нидерланды (мол)
2 : 0
Украина (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа B, 3 тур Таблица
18 июня, 22:00
Словения (мол)
0 : 2
Чехия (мол)
Завершен
18 июня, 22:00
Англия (мол)
1 : 2
Германия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа A, 3 тур Таблица
17 июня, 22:00
Испания (мол)
1 : 1
Италия (мол)
Завершен
17 июня, 22:00
Румыния (мол)
1 : 2
Словакия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа C, 3 тур Таблица
17 июня, 19:00
Грузия (мол)
0 : 4
Португалия (мол)
Завершен
17 июня, 19:00
Франция (мол)
4 : 1
Польша (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа B, 2 тур Таблица
15 июня, 19:00
Англия (мол)
0 : 0
Словения (мол)
Завершен
15 июня, 22:00
Чехия (мол)
2 : 4
Германия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа D, 2 тур Таблица
15 июня, 22:00
Нидерланды (мол)
1 : 2
Дания (мол)
Завершен
15 июня, 19:00
Финляндия (мол)
0 : 2
Украина (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа A, 2 тур Таблица
14 июня, 22:00
Словакия (мол)
0 : 1
Италия (мол)
Завершен
14 июня, 19:00
Испания (мол)
2 : 1
Румыния (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа C, 2 тур Таблица
14 июня, 22:00
Франция (мол)
3 : 2
Грузия (мол)
Завершен
14 июня, 22:00
Португалия (мол)
5 : 0
Польша (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа B, 1 тур Таблица
12 июня, 22:00
Германия (мол)
3 : 0
Словения (мол)
Завершен
12 июня, 22:00
Чехия (мол)
1 : 3
Англия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа D, 1 тур Таблица
12 июня, 22:00
Финляндия (мол)
2 : 2
Нидерланды (мол)
Завершен
12 июня, 19:00
Украина (мол)
2 : 3
Дания (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа C, 1 тур Таблица
11 июня, 22:00
Португалия (мол)
0 : 0
Франция (мол)
Завершен
11 июня, 22:00
Польша (мол)
1 : 2
Грузия (мол)
Завершен
Молодежный чемпионат Европы 2025. группа A, 1 тур Таблица
11 июня, 19:00
Словакия (мол)
2 : 3
Испания (мол)
Завершен
11 июня, 22:00
Италия (мол)
1 : 0
Румыния (мол)
Завершен
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