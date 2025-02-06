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Команды
Словения (мол)
Сборная Словении по футболу
Сайт:
http://www.nzs.si/
Тренер:
Андрей Раздрх
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Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания и Италия – в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 01:23
Товарищеский матч. Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией
2020.11.17 21:57
3
Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды
2020.11.09 17:14
Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
13
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
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