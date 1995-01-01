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    Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы и отозваны из команды

    В списке игроков молодежной сборной России, вызванных для подготовки к матчам с Венгрией и Словенией, произошли изменения.

    Из-за различных мышечных травм в ноябре за молодежную сборную не сыграют полузащитники «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, защитник «Сочи» Никита Калугин, нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев, полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили. Вместо них на сбор вызваны другие футболисты.

    Обновленный список сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор выглядит слудующим образом:

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

    Защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»), Данила Прохин («Зенит»);

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин»).

    • Матч с Венгрией состоится 13 октября.
    • Со Словенией молодежная сборная России сыграет 17 октября.

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    Источник: РФС

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