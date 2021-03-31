Испания и Италия – в плей-офф молодежного Евро-2021

Молодежные сборные Испании и Италии вышли в плей-офф Евро-2021.

Испания в третьем туре группового этапа победила Чехию (2:0). Испанцы вышли из группы B с первого места, набрав семь очков в трех играх.

Сборная Италии разгромила Словению со счетом 4:0 и вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав пять очков.

Ранее в плей-офф турнира вышли сборные Нидерландов и Германии.

Молодежный чемпионат Европы. Группа B. 3-й тур

Испания – Чехия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 69; 2:0 – Гомес, 78.

Италия – Словения – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Маджоре, 10; 2:0 – Распадори, 19; 3:0 – Кутроне (с пенальти), 25; 4:0 – Кутроне, 50.

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы